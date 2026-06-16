Schoonmaken als een volwassene: met de SMOBY Kärcher for Kids K 4 hogedrukreiniger zijn kinderen goed uitgerust om een helpende hand te bieden. Voorzien van een aansluiting voor een standaard tuinslang (niet meegeleverd) kan de slang kan eenvoudig worden aangesloten en het sproeipatroon van de waterstraal kan op elk moment tussen twee standen worden aangepast. Dankzij de soepel lopende wielen is de trolley bovendien een trouwe metgezel voor onze kleintjes en wijkt hij nooit van hun zijde. Dit artikel is imitatiespeelgoed. Volledig functionele schaalmodelreplica van een hogedrukreiniger. Kan worden aangesloten op een tuinslang (slangkoppeling niet meegeleverd). Productafmetingen: 20 x 19 x 40 cm. WAARSCHUWING! Leeftijdsgroep: 3+. Veiligheidsinformatie: niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen en verstikkingsgevaar. Lang snoer; gevaar voor wurging. Volg de gebruiksaanwijzing. Het speelgoed moet door een volwassene in elkaar worden gezet. Laat een kind nooit met het speelgoed spelen zonder toezicht van een volwassene. Maximale druk van het aangesloten water: max. 3 bar. *Alleen voor EU-landen.