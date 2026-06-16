Nu is schoonmaken echt kinderspel: met de SMOBY Kärcher for Kids KHB 6 middendrukreiniger kunnen zelfs de allerkleinsten een helpende hand bieden. Voorzien van een aansluiting voor een standaard tuinslang (niet meegeleverd) en het sproeipatroon van de waterstraal kan op elk moment worden aangepast en gewijzigd. Dus zowel de kinderen als de ouders hebben plezier! Dit artikel is imitatiespeelgoed. Volledig functioneel schaalmodelreplica van een draagbare middendrukreiniger. Kan worden aangesloten op een tuinslang (slangkoppeling niet meegeleverd). Productafmetingen: 41 x 16 cm. WAARSCHUWING! Leeftijdsgroep: 3+. Veiligheidsinformatie: niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen en verstikkingsgevaar. Volg de gebruiksaanwijzing. Het speelgoed moet door een volwassene in elkaar worden gezet. Laat een kind nooit met het speelgoed spelen zonder toezicht van een volwassene. Maximale druk van het aangesloten water: max. 3 bar. *Alleen voor EU-landen.