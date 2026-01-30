Droogijsreiniger IB 10/8 L2P
De IB 10/8 L2P is 's werelds eerste droogijsstraalapparaat met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibare CO₂. Ideaal voor korte schoonmaakklussen zonder ingewikkelde logistiek.
Spontane reinigingswerkzaamheden met droogijsstraalapparatuur bij machine- of voertuigonderhoud, voor reiniging in het fabricageproces of voor voertuigvoorbereiding waren tot nu toe nauwelijks denkbaar, omdat de noodzakelijke droogijslogistiek op de achtergrond te complex is voor kortdurend gebruik. Met de IB 10/8 L2P, 's werelds eerste droogijsstraalapparaat met geïntegreerde droogijsproductie uit vloeibare CO₂, is dit nu eenvoudig mogelijk. Dankzij een innovatief proces kunnen droogijspellets indien nodig direct uit vloeibare CO₂ worden gewonnen - L2P staat voor "Liquid-to-Pellet". Aangezien vloeibare CO₂ in gasflessen praktisch onbeperkt kan worden bewaard, is de tijdrovende droogijslogistiek die u gewend bent niet nodig. Bovendien vermindert het zeer lage persluchtverbruik van het apparaat de infrastructurele inspanning aanzienlijk. Tegelijkertijd blijven de voordelen van de Kärcher-droogijstechnologie volledig behouden. De IB 10/8 L2P reinigt bijzonder voorzichtig - ook bij complexe contouren zoals groeven, lagers of groeven en bij sterke vervuiling zoals ingebrande afzettingen. Daarbij worden schuurresten betrouwbaar vermeden.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch spuitpistoolSnel en eenvoudig wisselen van de straalmondstuk dankzij snelkoppelingen. Met geïntegreerde verlichting. Aan-/uitschakelaar voor ijs direct op het trekkerpistool.
Eenvoudige en intuïtieve bedieningStraaldruk, bedrijfsuren, servicetijd weergegeven op het display. De hoeveelheid droogijs kan worden aangepast met een knop. Geïntegreerde statusweergave en hulpsystemen, bijv. voor drukbewaking.
Veilig droogijsstralenCO₂ wordt afgevoerd via afvoerslang. Veilige bediening, geen contact met de droogijspellets. Zelfvergrendelende pistooltrekker.
Compact, mobiel ontwerp
- Wielen en handgrepen maken mobiliteit en veilig transport mogelijk.
- Aparte opslagmogelijkheid voor alle componenten. Geïntegreerde thuisbasis.
Specificaties
Technische gegevens
|Vermogen (kW)
|1
|Behuizing / frame
|Roterende behuizing in plastiek
|Getest door
|CE
|Kabellengte (m)
|5,5
|Luchtdruk (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Luchtkwaliteit
|Droog & olievrij
|Luchtstroom (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Geluidsniveau (dB(A))
|95
|Droogijspellets (diameter) (mm)
|2,5
|Droogijs verbruik (kg/u)
|2 - 8
|Verbruik van vloeibare CO2 (kg/u)
|20 - 60
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Stroomsoort (V)
|220 - 230
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|92
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|103,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|870 x 450 x 970
Inbegrepen bij levering
- Vlakstraalsproeier, kort
- Spuitslang met elektrische besturingskabel en snelkoppeling
- Spuitpistool (ergonomisch en veilig)
Uitvoering
- Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool
- Elektronisch controlesysteem
Videos
Toepassingen
- Voor het reinigen van machines, motoronderdelen, matrijzen en afdichtingsvlakken
- Voor het reinigen van schakelkasten, elektrische componenten en besturingspanelen.
- Voor het reinigen van bekleding en textiel
- Voor het reinigen van tuingereedschap en robotgrasmaaiers