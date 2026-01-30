Industriezuiger IVR-L 100/24-2 Tc
De IVR-L 100/24-2 Tc is de basisversie van alle IVR-L 100 Tc varianten. De perfecte machine voor het opzuigen en scheiden van snijvloeistoffen en spaanders in de metaalverwerkende industrie.
De compacte IVR-L 100/24-2 Tc is een stevige industriezuiger van het type Ringler met een kantelbaar onderstel en een vuilreservoir van 100 liter. Dit maakt deze stofzuiger ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistoffen en/of vaste stoffen zoals spaanders (zo goed als mogelijk stofvrij). De vaste stoffen kunnen gemakkelijk worden gescheiden van de vloeistoffen door de spaanderkorf te gebruiken. U kan heel gemakkelijk rondom de industriezuiger werken zonder dat uw zuigslang in de knoop geraakt, dankzij de 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop. Het actuele vulpeil is altijd zichtbaar op de afvoerpijp. U kan de machine leegmaken ofwel met de afvoerpijp ofwel met het kantelbaar onderstel. Het robuuste design en de oliebestendige wielen en stroomkabel zorgen voor een lange levensduur - zelfs onder de zwaarste industriële omstandigheden. De robuuste constructie zorgt er ook voor dat de machine kan worden opgetild met een vorkheftruck.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch kantelchassis.Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen. Het framesysteem maakt een ergonomische, gekantelde lediging mogelijk met behulp van het afrolmechanisme. Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht. Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Visuele vulniveau-indicatieTransparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid. De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig legen.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|50
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|50
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|50,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 620 x 1060
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee