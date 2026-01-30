De compacte IVR-L 100/24-2 Tc is een stevige industriezuiger van het type Ringler met een kantelbaar onderstel en een vuilreservoir van 100 liter. Dit maakt deze stofzuiger ideaal voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistoffen en/of vaste stoffen zoals spaanders (zo goed als mogelijk stofvrij). De vaste stoffen kunnen gemakkelijk worden gescheiden van de vloeistoffen door de spaanderkorf te gebruiken. U kan heel gemakkelijk rondom de industriezuiger werken zonder dat uw zuigslang in de knoop geraakt, dankzij de 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop. Het actuele vulpeil is altijd zichtbaar op de afvoerpijp. U kan de machine leegmaken ofwel met de afvoerpijp ofwel met het kantelbaar onderstel. Het robuuste design en de oliebestendige wielen en stroomkabel zorgen voor een lange levensduur - zelfs onder de zwaarste industriële omstandigheden. De robuuste constructie zorgt er ook voor dat de machine kan worden opgetild met een vorkheftruck.