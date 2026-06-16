Veeg-/zuigmachine voor gemeenten MC 250 STAGE V
Van alles het beste aan boord: onze milieuvriendelijke veeg-/zuigmachine MC 250 maakt indruk met zijn voortreffelijke veegprestaties en ultieme bedienings- en rijcomfort in alle stedelijke omgevingen.
Machines voor gemeenten vormen een belangrijke prioriteit van Kärcher. Daarom hebben wij al onze knowhow en uitgebreide ervaring gebundeld in de ontwikkeling van de veeg-/zuigmachine MC 250. Zo biedt de aantrekkelijk vormgegeven MC 250 onovertroffen reinigingsprestaties bij een laag motortoerental, een vuilreservoir met een volume van maar liefst 2,2 m³, een hoge transportsnelheid van 60 km/u, en maximaal rijcomfort dankzij de hydropneumatische vering en onafhankelijke wielophanging. De ruime, optioneel met airconditioning uitgevoerde cabine met rugvriendelijke stoel en het ergonomische bedieningsconcept met de overzichtelijke multifunctionele display in het stuurwiel zorgen voor een aangenaam werkklimaat en groot gebruiksgemak. Onze MC 250 is bovendien uitgerust met vierwielbesturing voor een optimale wendbaarheid en een efficiënt watercirculatiesysteem met afzonderlijke vuilwatertank. De machine is geschikt voor gebruik in grote en kleine steden en gemeenten, zeer onderhoudsvriendelijk en onderscheidt zich door een zeer geringe uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch bedieningsconcept met in de armleuning geïntegreerde bedieningspaneel
- Intuïtief systeem met 2 joysticks voor besturing van de bezemarmen.
- Overzichtelijke, multifunctionele display in het stuurwiel.
- Eco-knop voor het starten van de veegfunctie.
Grootste vuilreservoir in zijn klasse
- Voor stroming geoptimaliseerd roestvrijstalen vuilreservoir met een volume van meer dan 2 m³.
- Voor langdurig ononderbroken werken.
Hoge snelheid en wendbaarheid
- Korte transporttijden dankzij de topsnelheid van 60 km/u.
- Comfortabele vierwielbesturing voor maximale wendbaarheid.
- Zeer geschikt voor gebruik in de binnenstad.
Veiligheidsframe met optimaal comfort
- Hydropneumatische vering voor een verbeterd rijcomfort.
- De onafhankelijke wielophanging minimaliseert de invloed van ongelijke rijbanen op de besturing.
Onderhoudsvriendelijke constructie
- Alle relevante componenten zijn snel toegankelijk voor reiniging of onderhoud.
- Met servicekleppen aan de zijkanten en zwenkbare schoonwatertank.
Standaard waterrecyclingsysteem met afzonderlijke watertank.
- Voor langdurig ononderbroken werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Tweewielaandrijving
|Motorenfabrikant
|VM
|Motorvermogen (kW)
|54,5
|Cilinderinhoud (cm³)
|2970
|Cilinder
|4
|Brandstoftankinhoud (l)
|70
|Emissienorm
|STAGE V
|Snelheid (km/u)
|60
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|2625
|Werkbreedte met 3 zijborstels (mm)
|2710
|Vuilreservoir (l)
|2500
|Waterreservoir (l)
|120 - 400
|Schoonwatertank (l)
|200
|Verswatertank (optioneel) (l)
|390
|Wielbasis (mm)
|1980
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|6000
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Uitvoering
- Roetfilter
- Comfortabele stoel
- Verwarming en airconditioning
- Verwarming
- Radio
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar
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Toepassingen
- Voor straten- en natte reiniging, voor lichte winterdienst- en transporttaken