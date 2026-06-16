De compacte padhouder voor schuursponsjes van Kärcher voor het comfortabel reinigen van oppervlakken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsmachines. De duurzame houder is gemaakt van hoogwaardig kunststof en is zeer goed bestand tegen de gebruikelijke reinigingschemicaliën en is bijzonder zacht voor oppervlakken. Dankzij de ergonomische handgreep ligt hij zeer comfortabel in de hand en maakt hij moeiteloos reinigen met elk type reinigingspad mogelijk.