Ideaal voor het reinigen van vloeren en oppervlakken die niet toegankelijk zijn voor reinigingsmachines: de padhouder met beweegbaar scharnier voor maximale flexibiliteit en wendbaarheid tijdens intensieve reinigingswerkzaamheden. De duurzame houder is gemaakt van hoogwaardig kunststof en is zeer goed bestand tegen standaard reinigingschemicaliën en is bijzonder zacht voor oppervlakken. Het kan worden gecombineerd met verschillende handgrepen van Kärcher en is geschikt voor gebruik met alle in de handel verkrijgbare schuursponsjes.