Inwasser White Star 25 cm

White Star wasmachine van Kärcher, 25 cm lang. Hoogpolige wastafelafdekking voor snelle reiniging van ramen en andere oppervlakken. Te gebruiken met T-balken van Kärcher.

Gemakkelijk uitwasbare, 25 cm lange sproeierhoes voor snelle reiniging van ramen, glas en andere oppervlakken: de White Star-wasmachine van Kärcher. Het hoogpolige weefsel van hoogwaardige vezels zorgt voor een zeer goede reinigingsprestatie. Met praktische klittenbandsluiting voor bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met T-balken van Kärcher.

Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte (cm) 25
Materiaal PET / VADER
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Lengte (mm) 250
Inwasser White Star 25 cm
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Ramen