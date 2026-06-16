Inwasser White Star 25 cm
White Star wasmachine van Kärcher, 25 cm lang. Hoogpolige wastafelafdekking voor snelle reiniging van ramen en andere oppervlakken. Te gebruiken met T-balken van Kärcher.
Gemakkelijk uitwasbare, 25 cm lange sproeierhoes voor snelle reiniging van ramen, glas en andere oppervlakken: de White Star-wasmachine van Kärcher. Het hoogpolige weefsel van hoogwaardige vezels zorgt voor een zeer goede reinigingsprestatie. Met praktische klittenbandsluiting voor bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met T-balken van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (cm)
|25
|Materiaal
|PET / VADER
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Lengte (mm)
|250
Toepassingen
- Ramen