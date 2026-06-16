Trolley Nick Star 30
Trolley met emmer en zakkenhouder, emmers van 4 liter en wielen van ø 80 mm.
Multifunctionele trolley met professionele dweilpers, opbergvakken en zakkenhouder voor afvalinzameling. Ideaal voor het reinigen van middelgrote tot grote oppervlakken waar het nodig is om de dweil af te spoelen
Kenmerken en voordelen
Lange levensduur
- Lange productlevensduur: de pers is ontworpen om een lange levenscyclus van het product te garanderen, TTS bestseller al meer dan 20 jaar
Eenvoudige installatie
- Modulair: componenten en accessoires maken het mogelijk om de systeemtrolley aan te passen aan alle vereisten en kunnen op elk moment eenvoudig worden gewijzigd en gerepareerd.
Hoge compatibiliteit
- Compatibel met gangbare riem- en zaksystemen.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|10,6
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|12
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|990 x 540 x 1140
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Vloer - stomerij