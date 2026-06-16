Robuust, licht en corrosievrij: onze wagen is volledig gemaakt van polypropyleen en overtuigt door hoogwaardige materialen en uitrustingskenmerken. Verder is er de gebruiksvriendelijke dweilpers, 80 mm wielen, bumpers en een blauwe emmer van 25 liter. De schuifgreep aan de zijkant maakt een bijzonder eenvoudige bediening van de enkele mobiele emmer mogelijk – ook in krappe ruimtes.