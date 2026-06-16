Enkele mobiele emmer met handvat 25
Zeer handige enkele mobiele emmer van Polypropyleen voorzien van efficiënte en gebruiksvriendelijke dweilpers. Inclusief emmer van 25 liter in blauw.
Robuust, licht en corrosievrij: onze wagen is volledig gemaakt van polypropyleen en overtuigt door hoogwaardige materialen en uitrustingskenmerken. Verder is er de gebruiksvriendelijke dweilpers, 80 mm wielen, bumpers en een blauwe emmer van 25 liter. De schuifgreep aan de zijkant maakt een bijzonder eenvoudige bediening van de enkele mobiele emmer mogelijk – ook in krappe ruimtes.
Kenmerken en voordelen
Licht en robuustBasisframe uit één stuk voor een laag gewicht en maximale robuustheid.
Ergonomische zijhandgreepVoor eenvoudige bediening in krappe ruimtes. Vergemakkelijkt spoel- en zwenkprocessen.
Hoge compatibiliteitCompatibel met gangbare riem- en zaksystemen.
Milieuvriendelijk
- Bestaat uit 100% polypropyleen en is daardoor volledig recyclebaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,9
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|7,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|620 x 430 x 910
|Afmetingen, verpakt (mm)
|620 x 430 x 910
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging