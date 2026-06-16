Mobiele emmer met dubbele kamer 30 l
Dubbele mobiele emmer met 30 l emmers, rugvriendelijke pers, handgreephouder en dubbele afvoer. Voor de beste reinigingsresultaten dankzij de scheiding van reinigingsoplossing en vuil water.
De mobiele emmer met dubbele kamer van Kärcher zorgt voor de beste reinigingsresultaten bij het reinigen van vloeren in middelgrote en grote objecten dankzij de verstandige scheiding van reinigingsoplossing en vuil water. Dankzij de dubbele handgreep en 80 millimeter wielen is hij bijzonder gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. De professionele kakenpers en de pershendel van de dubbele mobiele emmer zijn ergonomisch optimaal geplaatst en zorgen voor ontlastend werken, net als de afvoerpotten voor het legen zonder de emmer te hoeven optillen. De gladde oppervlakken van de dubbele afvalbak van recyclebaar, duurzaam en natuurlijk roestvrij polypropyleen zijn bijzonder gemakkelijk hygiënisch schoon te houden.
Kenmerken en voordelen
Milieuvriendelijke constructie
- Milieuvriendelijk, duurzaam en recyclebaar ontwerp van polypropyleen.
Ergonomisch ontwerp
- Potten met uitloop voor ergonomisch legen zonder de emmer op te tillen.
Hygiënische behandeling
- Eenvoudig en hygiënisch legen van het vuile water dankzij de achterste afvoerpot.
- Beste reinigingsresultaten dankzij de scheiding van reinigingsoplossing en vuil water.
Rugvriendelijke kaakpers
- Optimale, rugvriendelijke plaatsing van de pers en de pershendel.
Makkelijk onderhoud
- Gladde oppervlakken zonder bobbels voor eenvoudige, hygiënische reiniging.
Ergonomische dubbele handgreep
- Ergonomische dubbele handgreep voor eenvoudig transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|6,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|580 x 380 x 910
|Afmetingen, verpakt (mm)
|580 x 380 x 910
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging