De mobiele emmer met dubbele kamer van Kärcher zorgt voor de beste reinigingsresultaten bij het reinigen van vloeren in middelgrote en grote objecten dankzij de verstandige scheiding van reinigingsoplossing en vuil water. Dankzij de dubbele handgreep en 80 millimeter wielen is hij bijzonder gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren. De professionele kakenpers en de pershendel van de dubbele mobiele emmer zijn ergonomisch optimaal geplaatst en zorgen voor ontlastend werken, net als de afvoerpotten voor het legen zonder de emmer te hoeven optillen. De gladde oppervlakken van de dubbele afvalbak van recyclebaar, duurzaam en natuurlijk roestvrij polypropyleen zijn bijzonder gemakkelijk hygiënisch schoon te houden.