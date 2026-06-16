Mopemmer met pers: Action Pro D
Dubbele emmer met twee aftappluggen en droge rolwringer, effen, Ø 80 mm wielen
Dubbele emmer met ergonomische rolwringer. Ideaal voor het reinigen van middelgrote tot grote oppervlakken waar het nodig is om de dweil af te spoelen.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch: de dweilpers is hoger gepositioneerd dan andere verkrijgbare persen, waardoor onnodige belasting van de rug wordt voorkomen
Gladde oppervlakken zonder bobbels voor eenvoudige, hygiënische reiniging.
Ergonomische dubbele handgreep voor eenvoudig transport.
Met 3-traps instelling van de vochtigheidsgraad van de hoes.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|7,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|600 x 380 x 970
|Afmetingen, verpakt (mm)
|600 x 380 x 970
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging