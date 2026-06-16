Verrijdbare emmer met pers 25 l
Corrosievrije enkele verrijdbare emmer van 100% polypropyleen met gebruiksvriendelijke moppers en een grote blauwe emmer van 25 liter.
Onze dweilwagen met 80 millimeter wielen en geïntegreerde, beschermende bumpers zorgt voor maximale mobiliteit bij het schoonmaken. De eenvoudige mobiele emmer met gebruiksvriendelijke moppers en blauwe emmer van 25 liter is gemaakt van 100 procent polypropyleen en is dus zeer hygiënisch schoon te maken en milieuvriendelijk te recyclen. Het eendelige basisframe zorgt voor een laag gewicht en maximale robuustheid.
Kenmerken en voordelen
Licht en robuust
- Basisframe uit één stuk voor een laag gewicht en maximale robuustheid.
Hoge compatibiliteit
- Compatibel met gangbare riem- en zaksystemen.
Milieuvriendelijk
- Bestaat uit 100% polypropyleen en is daardoor volledig recyclebaar.
Ergonomische bakmoppers
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,6
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|6,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|530 x 430 x 910
|Afmetingen, verpakt (mm)
|530 x 430 x 910
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging