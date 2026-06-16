Onze dweilwagen met 80 millimeter wielen en geïntegreerde, beschermende bumpers zorgt voor maximale mobiliteit bij het schoonmaken. De eenvoudige mobiele emmer met gebruiksvriendelijke moppers en blauwe emmer van 25 liter is gemaakt van 100 procent polypropyleen en is dus zeer hygiënisch schoon te maken en milieuvriendelijk te recyclen. Het eendelige basisframe zorgt voor een laag gewicht en maximale robuustheid.