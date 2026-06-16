De Trolley Hotel Classic III is de perfecte, voordelige keuze voor het reinigen en bevoorraden van 10 tot 12 hotelkamers. Zeer gemakkelijk en rugvriendelijk te gebruiken tijdens het staan, biedt het alle vereisten met 3 houten vakken voor het reinigen van gereedschap en materialen en een opvouwbare vuilniszakhouder met een inhoud van 120 liter. De zeer robuuste hotelwagen, bestaande uit hoogwaardige en roestvrije materialen, scoort ook nog eens met een lange levensduur. Gladde oppervlakken maken het gemakkelijker om zelf schoon te maken. Dankzij 4 draaibare, 125 millimeter grote wielen is de Hotel Classic III ook zeer gemakkelijk te hanteren in de krapste ruimtes, zoals in liften of in gangen.