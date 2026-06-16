Dankzij de zeer flexibele materialen, die tot 270° gebogen kunnen worden voordat ze elke keer weer hun oorspronkelijke vorm aannemen, zorgt de Duster Set 60 van Kärcher voor moeiteloos afstoffen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. De set bevat de flexibele houder en een hoogwaardig microvezel schoonmaakdoekje, op zijn plaats gehouden door een haak. Lampen, boekenplanken, radiatoren en kasten kunnen snel en grondig worden afgestoft – terwijl ze in dezelfde tijd een groter oppervlak bestrijken dan met schoonmaakdoekjes mogelijk is. Indien gewenst kan de houder ook worden gebruikt met een bijbehorende telescoopsteel, waardoor zowel het bereik als de toepassingsmogelijkheden van de houder worden vergroot.