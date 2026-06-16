Frame cloth holder BiLap Twist
Stofwisser met draaibare plaat die tot 270° kan worden gekanteld met universele clips en Lampo systeem handgreep met afneembare dop.
Systeem met stoffer of pad voor handmatige doeken. De beste oplossing voor een snelle en nauwkeurige reiniging van moeilijk bereikbare oppervlakken met betrekking tot hoogte, diepte of helling.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|540 x 110
|Afmetingen, verpakt (mm)
|540 x 110
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging
- Oppervlak - stomerij