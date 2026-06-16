Stofzwabber Buffy
Stofdoek van acryl met u-opening, kantelbaar tot 240° en Lampo-systeemhandgreep met afneembare kap.
Opvouwbare stofdoek voor handmatig afstoffen. De beste oplossing voor een snelle en nauwkeurige reiniging van moeilijk bereikbare oppervlakken met betrekking tot hoogte, diepte of helling.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|410 x 60
|Afmetingen, verpakt (mm)
|410 x 60 x 90
Uitvoering
- Multilink aansluiting
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Toepassingen
- Oppervlak - stomerij