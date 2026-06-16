Universele veegset, blauw

Universeel inzetbare veegset bestaande uit bezem en stoffer. Kleur blauw.

Universeel inzetbare, robuuste veegset, ideaal voor het opvegen van los vuil. Bestaat uit een bezem met stevig handvat en een stoffer. Kleur blauw.

Specificaties

Technische gegevens

Programma STANDARD / CLASSIC
Kleur Baluw / Geel
Materiaal PP / PET
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 335 x 231 x 98
Afmetingen, verpakt (mm) 335 x 231 x 98
Universele veegset, blauw
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Toepassingen
  • Vegen