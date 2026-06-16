Universele veegset, blauw
Universeel inzetbare veegset bestaande uit bezem en stoffer. Kleur blauw.
Universeel inzetbare, robuuste veegset, ideaal voor het opvegen van los vuil. Bestaat uit een bezem met stevig handvat en een stoffer. Kleur blauw.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD / CLASSIC
|Kleur
|Baluw / Geel
|Materiaal
|PP / PET
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|335 x 231 x 98
|Afmetingen, verpakt (mm)
|335 x 231 x 98
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Toepassingen
- Vegen