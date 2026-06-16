V-veger : midden katoenen stofmop voor grote open ruimtes, 100 cm
V-veger Midden Katoenen stofmop met zakken en knopen, katoenen steun
V-veegsysteem voor het afstoffen van vloeren met stofmoppen voor grote oppervlakken. Ideaal voor grote ruimtes zoals sportscholen, luchthavens, gebouwen
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|100
|Materiaal
|100% katoen
|Textiel materiaal
|Geen microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 60
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Hoeveelheid (Paar)
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,9
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|1000 x 130
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1000 x 130 x 20
Toepassingen
- Vloer - stomerij