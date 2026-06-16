V-veger : midden katoenen stofmop voor grote open ruimtes, 100 cm

V-veger Midden Katoenen stofmop met zakken en knopen, katoenen steun

V-veegsysteem voor het afstoffen van vloeren met stofmoppen voor grote oppervlakken. Ideaal voor grote ruimtes zoals sportscholen, luchthavens, gebouwen

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 100
Materiaal 100% katoen
Textiel materiaal Geen microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 60
Soort vuil Losse vervuiling
Hoeveelheid (Paar) 1
Gewicht per product (kg) 0,9
Gewicht incl. verpakking (kg) 1
Afmetingen (l x b) (mm) 1000 x 130
Afmetingen, verpakt (mm) 1000 x 130 x 20
V-veger : midden katoenen stofmop voor grote open ruimtes, 100 cm
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Vloer - stomerij