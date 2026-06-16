Frame D18-23cm 100cm
Metalen frame met kunststof plaat, gewricht en verbinding.
Vloerstofzuigsysteem met stofwissers. Ideaal voor elk type vuil en oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|100
|Materiaal
|Gegalvaniseerd staal / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,7
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b) (mm)
|1000 x 90
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1000 x 90 x 235
Toepassingen
- Vloer - stomerij