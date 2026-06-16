Frame D18-23cm 100cm

Metalen frame met kunststof plaat, gewricht en verbinding.

Vloerstofzuigsysteem met stofwissers. Ideaal voor elk type vuil en oppervlak.

Specificaties

Technische gegevens

Programma CLASSIC
Soort vuil Losse vervuiling
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 100
Materiaal Gegalvaniseerd staal / PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,7
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,8
Afmetingen (l x b) (mm) 1000 x 90
Afmetingen, verpakt (mm) 1000 x 90 x 235
Toepassingen
  • Vloer - stomerij
Toebehoren