Frame Lampo D23mm 60cm
Lampo metalen frame met kunststof plaat, scharnier en scharnier, met Jack Lampo voor ø 23 mm stelen.
Vloerstofsysteem met stofmoppen. Ideaal voor elk type vuil en oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|60
|Materiaal
|Gegalvaniseerd staal
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|580 x 90
|Afmetingen, verpakt (mm)
|580 x 90 x 230
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Toepassingen
- Vloer - stomerij