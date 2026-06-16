Stijve dweilhouder 120 cm

Voor gebruik met 120 cm brede dweilmop: de 120 cm dweilhouder met een starre aansluiting op de stijl. Uitermate geschikt voor droge stofverwijdering op grote oppervlakken.

De 120 cm dweilhouder voor 120 cm stofdweilen van Kärcher. Ideaal voor regelmatige, droge stofverwijdering op grote, open ruimtes zoals in sportscholen of op opslagruimtes. De stijve verbinding van het handvat helpt om de oppervlakken in sporen af ​​te duwen terwijl ze vooruit bewegen.

Specificaties

Technische gegevens

Programma CLASSIC
Soort vuil Losse vervuiling
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 120
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 1,6
Afmetingen (l x b) (mm) 1200 x 90
Stijve dweilhouder 120 cm
Toepassingen
  • Vloer - stomerij
Toebehoren