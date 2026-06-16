Stijve dweilhouder 120 cm
Voor gebruik met 120 cm brede dweilmop: de 120 cm dweilhouder met een starre aansluiting op de stijl. Uitermate geschikt voor droge stofverwijdering op grote oppervlakken.
De 120 cm dweilhouder voor 120 cm stofdweilen van Kärcher. Ideaal voor regelmatige, droge stofverwijdering op grote, open ruimtes zoals in sportscholen of op opslagruimtes. De stijve verbinding van het handvat helpt om de oppervlakken in sporen af te duwen terwijl ze vooruit bewegen.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|120
|Materiaal
|Gegalvaniseerd staal
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|1,6
|Afmetingen (l x b) (mm)
|1200 x 90
Toepassingen
- Vloer - stomerij