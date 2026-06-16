Frame rubber Lamello Lampo D23mm 40cm

Lamello Lampo frame met rubberen bladen en clips om gaas vast te houden, met Jack Lampo voor ø 23 mm handgrepen.

Stofsysteem met gaas of antistatische doeken. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties. Steriliseerbaar tot 120°C.

Specificaties

Technische gegevens

Programma STANDARD
Soort textiel Wegwerptextiel
Werkbreedte (cm) 40
Materiaal PP
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,6
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,7
Afmetingen (l x b) (mm) 405 x 105
Afmetingen, verpakt (mm) 405 x 105 x 230

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
Toepassingen
  • Vloer - stomerij
Toebehoren