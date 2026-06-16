Frame rubber Lamello Lampo D23mm 40cm
Lamello Lampo frame met rubberen bladen en clips om gaas vast te houden, met Jack Lampo voor ø 23 mm handgrepen.
Stofsysteem met gaas of antistatische doeken. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties. Steriliseerbaar tot 120°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD
|Soort textiel
|Wegwerptextiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,6
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b) (mm)
|405 x 105
|Afmetingen, verpakt (mm)
|405 x 105 x 230
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Toepassingen
- Vloer - stomerij