Frame rubber Lamello Lampo D23mm 60cm
Lamello Lampo frame met rubberen bladen en clips om gaas vast te houden, met Jack Lampo voor ø 23 mm handgrepen.
Stofzuigsysteem met gaasjes of antistatische doeken. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties. Steriliseerbaar tot 120°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Soort textiel
|Wegwerptextiel
|Werkbreedte (cm)
|60
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,7
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b) (mm)
|540 x 105
|Afmetingen, verpakt (mm)
|540 x 105 x 230
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Toepassingen
- Vloer - stomerij