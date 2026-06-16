Natdesinfectie WDS-frame, 50 cm

Natte desinfectie WDS-frame van polyamide.

Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor professionele en hoogwaardige reiniging van horizontale en verticale oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Textiel fixatie Tassen / Kleppen
Materiaal VADER / Glasvezel / PP
Werkbreedte (cm) 50
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,6
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,7
Afmetingen (l x b) (mm) 500 x 130
Afmetingen, verpakt (mm) 500 x 130 x 150
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Toebehoren