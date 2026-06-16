Uni System frame met block Systeem, 40 cm
Uni Systeemframe van polyamide met Block System.
Vlakmopsysteem met microflappen, te gebruiken met rol-, bek- of vlakwringer. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Textiel fixatie
|Uni System
|Materiaal
|VADER / Glasvezel / PP
|Werkbreedte (cm)
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 110
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 110 x 100
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen