Versterkte vloerwisser, zwart, 75 cm
Voor hard werken en streeploos drogen van de vloeren: versterkte, 75 cm brede, zwarte trekker van Kärcher.
Gemaakt van robuust schuimrubber, versterkt en 75 centimeter breed, de waterwisser van Kärcher maakt indruk met hard werken. De zwarte vloerwisser droogt vloeren streeploos en reinigt ook betrouwbaar voegen.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Werkbreedte (cm)
|75
|Materiaal
|Gegalvaniseerd staal / Schuimrubber
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|750 x 40 x 100
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging