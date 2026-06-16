Krachtig, rendabel en milieuvriendelijk: onze batterij-aangedreven bladblazer LB 930/36 Bp maakt indruk in alle opzichten. Hij ruimt bladeren, afval en andere vuil op aan de snelheid van het licht, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen. En hij is zo stil dat je hem gemakkelijk kan gebruiken in geluidgevoelige gebieden zoals residentiële wijken, in de buurt van scholen, ziekenhuizen of zelfs 's nachts. Bovendien stoot hij helemaal geen schadelijke uitlaatgassen uit die het milieu kunnen schaden, is hij uiterst comfortabel in gebruik en vertoont hij indrukwekkend lage bedienings- en onderhoudskosten. Opgelet: 36V Battery Power+ accu en snellader niet inbegrepen.