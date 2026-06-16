Bladblazer LB 930/36 Bp
Onze batterij-aangedreven bladblazer LB 930/36 Bp ruimt droge bladeren en ander afval snel, grondig en stil op. En dit allemaal zonder de minste uitlaatgassen.
Krachtig, rendabel en milieuvriendelijk: onze batterij-aangedreven bladblazer LB 930/36 Bp maakt indruk in alle opzichten. Hij ruimt bladeren, afval en andere vuil op aan de snelheid van het licht, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen. En hij is zo stil dat je hem gemakkelijk kan gebruiken in geluidgevoelige gebieden zoals residentiële wijken, in de buurt van scholen, ziekenhuizen of zelfs 's nachts. Bovendien stoot hij helemaal geen schadelijke uitlaatgassen uit die het milieu kunnen schaden, is hij uiterst comfortabel in gebruik en vertoont hij indrukwekkend lage bedienings- en onderhoudskosten. Opgelet: 36V Battery Power+ accu en snellader niet inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Metalen schraperRuimt kleverige resten en vuil op. Beschermt het uiteinde van de blaaspijp tegen beschadiging.
Hogesnelheids-blaaspijpConcentreert de blaaskracht op een kleiner oppervlak. Verwijdert gemakkelijk natte bladeren en vuil.
Traploos instelbare snelheid en turbo-knopGeoptimaliseerde aanpassing van de blaassnelheid en verhoging van de prestaties wanneer dat nodig is. Maximale controle bij het verwijderen van hardnekkig gebladerte en vuil.
Comfortabele schouderriem
- Maakt een handige, comfortabele positionering mogelijk, zodat u kunt werken zonder moe te worden.
- Uitgebalanceerd design.
Tot 50 % stiller dan toestellen op benzine
- Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving en 's nachts.
- Verminderde impact op mens en milieu.
Motor zonder koolborstels
- Minimale onderhoudsinspanning en een lange levensduur.
- Lage warmteontwikkeling en een hoge efficiëntie.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 V-platform
- De batterij kan naar behoefte snel worden vervangen voor gebruik in een andere machine.
- Verhoogt de productiviteit en de veiligheid tijdens het werk.
Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO2
- Beschermt de omgeving en de gezondheid van de gebruiker.
Duidelijk minder trillingen in vergelijking met apparaten op benzine
- Moeiteloos werken gedurende lange periodes.
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker.
Tot 90% lagere bedienings- en onderhoudskosten in vergelijking met toestellen op benzine
- Bijzonder economisch omdat er geen benzinekosten zijn.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Luchtdebiet (m³/u)
|930
|Luchtsnelheid (m/s)
|max. 60
|Blaaskracht (N)
|14
|Stroomsoort (V)
|36
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|916 x 177 x 325
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Standaard blaaspijp met metalen schraper
- Hogesnelheids-blaaspijp
- Schoudergordel
Videos
Toepassingen
- Voor de reiniging van kleine tot middelgrote oppervlakken en het opruimen van licht afval.
- Voor het opruimen van vuil van moeilijk bereikbare plaatsen.
- Voor de verwijdering van dode bladeren, snoeiafval, vuil en afval.
- Ideaal om te werken in een geluidgevoelige omgeving, ook 's nachts.
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen LB 930/36 Bp
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Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.