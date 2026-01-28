Verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776, 20l

Uitermate actief reinigingsmiddel voor het verwijderen van rubbersporen en markeringen van vloertransportmiddelen. Verwijdert krachtig ook hardnekkige olie- en roetverontreinigingen alsmede polymeer- en waslagen. Plakbandresten worden doeltreffend verwijderd.

Hoge-alkalische "FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover"- RM 776, speciaal ontwikkeld voor het spotreiniging en dieptereiniging van industriële vloeren, doorlopende en cementdekvloeren, en oppervlakken bedekt met epoxyhars. Deze separator-vriendelijke speciale reiniger wordt aangebracht met een spray-eenheid en vervolgens verwijderd met een schrobzuiger na een duidelijke contacttijd. Het uiterst effectieve reinigingsmiddel verwijdert volledig rubberafdrukken en sporen van heftrucks, evenals resten van tape en zware olie- en roetvervuiling. Metaal- en verfverwerkende bedrijven die RM 776 gebruiken, profiteren ook van de formule zonder siliconen.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 13
Gewicht (kg) 21,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 22,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 280 x 240 x 430
Verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776, 20l
Verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776, 20l
Verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776, 20l
Toepassingen
  • Vloerreiniging
Toebehoren