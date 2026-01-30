De KIRA BD 200 is een intelligente, volledig autonome schrobzuigmachine met beproefde schijfborsteltechniek – ideaal voor gladde, delicate en glanzende vloeren. Dankzij de grote werkbreedte, hoge rijsnelheid en duurzame borstels levert hij hoge prestaties, terwijl hij bijzonder stil is tijdens het gebruik. Het is een veelzijdige optie, met een keuze uit verschillende pads en borstels, waaronder diamantpads om een glanzende afwerking te creëren of te behouden. Een krachtig multisensorsysteem met 360° zicht rondom zorgt voor betrouwbare navigatie en herkent zelfs overhangen en glasoppervlakken. Voor maximale autonomie is een dockingstation als optionele extra verkrijgbaar – deze zorgt automatisch voor het vullen van vers water, het legen van vuil water en het opladen van de batterij. De flexibele kalenderfunctie kan worden gebruikt om reinigingstaken vooraf te plannen en naar behoefte aan te passen. De KIRA BD 200 kan volledig autonoom werken of handmatig worden bediend als opzitmachine. Hij is altijd verbonden via de KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots app.