Schrob-/zuigmachine KIRA BD 200
De KIRA BD 200 reinigt grote oppervlakken efficiënt. Met schijfborstels die ideaal zijn voor gladde, delicate vloeren – intelligent, efficiënt en krachtig in elke toepassing.
De KIRA BD 200 is een intelligente, volledig autonome schrobzuigmachine met beproefde schijfborsteltechniek – ideaal voor gladde, delicate en glanzende vloeren. Dankzij de grote werkbreedte, hoge rijsnelheid en duurzame borstels levert hij hoge prestaties, terwijl hij bijzonder stil is tijdens het gebruik. Het is een veelzijdige optie, met een keuze uit verschillende pads en borstels, waaronder diamantpads om een glanzende afwerking te creëren of te behouden. Een krachtig multisensorsysteem met 360° zicht rondom zorgt voor betrouwbare navigatie en herkent zelfs overhangen en glasoppervlakken. Voor maximale autonomie is een dockingstation als optionele extra verkrijgbaar – deze zorgt automatisch voor het vullen van vers water, het legen van vuil water en het opladen van de batterij. De flexibele kalenderfunctie kan worden gebruikt om reinigingstaken vooraf te plannen en naar behoefte aan te passen. De KIRA BD 200 kan volledig autonoom werken of handmatig worden bediend als opzitmachine. Hij is altijd verbonden via de KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots app.
Kenmerken en voordelen
Dockingstation (optioneel)Maakt volledig autonome werking mogelijk. De robot kan autonoom water bijvullen, vuil water legen, de vuilwatertank spoelen en de batterij opladen Optionele accessoire, de robot kan ook worden bediend zonder het dockingstation.
Obstakel detectieDetecteert betrouwbaar onbekende obstakels. Plant zelfstandig alternatieve routes. Autonome rijmanoeuvres op aanvraag.
InfrastructuurverbindingDe KIRA BD 200 kan naadloos worden geïntegreerd in bestaande infrastructuren. Rolluik- en VDA 5050-aansluitingen maken een efficiënte en flexibele samenwerking met andere systemen en machines mogelijk voor een hoge mate van automatisering en procesoptimalisatie. Optionele accessoire, de robot kan ook worden bediend zonder het dockingstation.
Bewezen schijfborsteltechniek
- Extra krachtige en toch zachte reiniging van gladde en delicate oppervlakken.
- Lage slijtage van de veger.
- Ruime keuze uit verschillende borstels en pads, waaronder diamantpads die gebruikt kunnen worden om een glanzende afwerking te bereiken/behouden.
Betrouwbare navigatie dankzij multisensorsysteem
- Krachtige sensoren en 360° zicht rondom.
- Betrouwbare detectie van overhangende delen en glas.
- Sensorbewaking van zijgebieden.
Veiligheidsgecertificeerd
- Veilige en contactloze detectie van obstakels, vallen en mensen.
- Veiligheidsgecertificeerd volgens CSA_22.2 nr. 336-17 en IEC 63327.
- Geschikt voor gebruik in gebieden met druk verkeer.
Een breed scala aan toepassingsmogelijkheden
- Kan autonoom of handmatig worden bediend.
- Maakt handmatige reiniging van specifieke plaatsen mogelijk.
- Mogelijkheid om meerdere gebruikersprofielen in te stellen met individuele autorisatieniveaus.
Connectiviteit
- Directe toegang tot KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots-app.
- Verstuurt meldingen en statusberichten naar mobiele apparaten.
- Inclusief reinigingsrapporten, machinestatus, storingen en meer.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|2250
|Vermogen tractiemotor (W)
|1300
|Vermogen turbine (W)
|552
|Vermogen borstelmotor (W)
|1200
|Werkbreedte borstels (mm)
|900
|Borsteldruk (g/cm²)
|29
|Borsteltoerental (tr/min)
|177
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1100
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|200 / 200
|Reinigingsmiddelentank (l)
|10
|Theoretische oppervlakteprestaties, autonoom (m²/u)
|max. 4860
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|7143
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Aantal batterijen
|4
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij Voltage/ Capaciteit (V/Ah)
|24 / 320
|Looptijd batterij (u)
|Ongev. 4
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 4,7
|Snelheid, Autonoom (km/u)
|max. 5,4
|Geluidsniveau (dB(A))
|64,5
|Breedte gangpad draaicirkel, autonoom (m)
|2,8
|Stijgingspercentage (%)
|max. 6
|Breedte gangpad, autonoom (mm)
|1350
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|635
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|635
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|637,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Inbegrepen bij levering
- Batterij en lader
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Zwaailicht
Uitvoering
- Batterij
- Type zuigstrips: Linatex
- DOSE
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Groot, high-definition aanraak scherm
- Docking-compatibel
- Rolluikbediening voorbereid
- Autonome reiniging
- met manuele aandrijving
- Eenvoudige en intuïtieve instelling zonder nood aan experten kennis
- Performante sensoren
- obstakel- en crashdetectie
- autonoom slingeren bij het tegenkomen van hindernissen
- Veiligheid gecerifieerd voor openbare ruimtes
- het aanmaken van reinigingsrapporten
- Meldingen op mobiele apparaten
- Planningsfunctie
- Auto-Fill
- Gekleurde lichten om gedrag en status van de robot weer te geven
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- met teach-in modus (Teach and Repeat - Leren en Herhalen)
- Borsteltype: Discborstel
- Variabele borsteldruk
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- Onderdruksensor voor het detecteren van blokkades
- Detectie van lege reinigingsmiddeltank.
- Bediening via app
- Communicatie-interface: VDA 5050
- Dosering van reinigingsmiddel
Videos
Toepassingen
- Grote ruimtes met een delicate, gladde en glanzende vloer
- Voor grote, uitgestrekte oppervlakken en deeloppervlakken
- Geschikt voor gebruik in openbare ruimten
- Ideaal voor luchthavens, treinstations, productie- en fabricagehallen, logistieke hallen, beurshallen, conferentiezalen, concertzalen en nog veel meer
- Kan worden gebruikt in transport, industrie en schoonmaak van gebouwen