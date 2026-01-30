Tapijtborstelzuiger CVS 65/1 Bp
Batterij-aangedreven, geluidsarme CVS 65/1 Bp tapijtstofzuiger voor het reinigen van middelgrote tot grote tapijtoppervlakken. De tapijtveger heeft een tweetraps filtersysteem.
De krachtige 36 V lithium-ionbatterij van onze CVS 65/1 Bp tapijtstofzuiger maakt tot 60 minuten zeer effectieve tapijtreiniging tegelijk mogelijk. Dit komt overeen met een oppervlakteprestatie van maximaal 1.800 vierkante meter op slechts één batterijlading. De tapijtveger is bijzonder geschikt voor het reinigen van naaldvlies en kort velours. Omdat de hoofdveegrol van de machine optimaal kan worden aangepast aan een breed scala aan tapijtsoorten, is deze eenvoudig te gebruiken op lussenpooltapijten en lang velours. Het nauwkeurig configureren van instellingen voorkomt ook schade aan de tapijten en vermindert rolslijtage. De CVS 65/1 Bp levert daarom al na de eerste stofzuigbeurt het reinigingsresultaat van een rechtopstaande borstelstofzuiger en is dankzij het lage bedrijfsgeluid van 56 dB(A) geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes. Bovendien beschikt hij over een tweetraps filtersysteem bestaande uit een voorfilter en een PTFE-gecoat vlakfilter voor stofklassen L en M voor stofarm werken, een zijborstel voor het reinigen van hoeken en randen en grote wielen. Acculader en accu zijn niet bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Autonome werking op batterijen
- Tot 60 minuten continu gebruik op een enkele batterijlading.
- Geïntegreerde houder voor een tweede reservebatterij.
- Groot, duidelijk zichtbaar display voor de resterende looptijd van de accu in minuten.
Twee-staps HEPA-filtersysteem.
- Automatische voorfilterreiniging voor stofvrij werken en uitstekende resultaten.
- Efficiënt HEPA-filter (99,97% bij 0,3 µm) voor schone, deeltjesvrije afvoerlucht.
- De filterbox is eenvoudig te verwijderen en schoon te maken.
Zeer laag werkgeluid
- Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden en tijdens normale kantooruren.
Uitstekende reinigingsprestaties
- Veegrol die intuïtief kan worden aangepast met een LED-display voor een optimale contactdruk.
- Beste reinigingsresultaten na slechts één ronde stofzuigen.
- Hoofdbezem die bij slijtage kan worden bijgesteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|36 V Battery platform
|Werkbreedte (mm)
|450
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|625
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|1800
|Vacuüm (mbar)
|1
|Tankinhoud (l)
|20
|Max. vermogen (W)
|300
|Geluidsniveau (dB(A))
|56
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|36
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|36,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|43,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|980 x 675 x 1070
Inbegrepen bij levering
- Zak voor toebehoren SC 1
Uitvoering
- Stofklasse: M
- Automatische filterreiniging
- Instelbare hoofdbezem
Videos
Toepassingen
- Bedrijfsgebouwen
- Hotels
- Luchthavens
- Ideaal voor onderhoudsreiniging in winkelcentra, kantoren, hotels en luchthavens.