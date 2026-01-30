De krachtige 36 V lithium-ionbatterij van onze CVS 65/1 Bp tapijtstofzuiger maakt tot 60 minuten zeer effectieve tapijtreiniging tegelijk mogelijk. Dit komt overeen met een oppervlakteprestatie van maximaal 1.800 vierkante meter op slechts één batterijlading. De tapijtveger is bijzonder geschikt voor het reinigen van naaldvlies en kort velours. Omdat de hoofdveegrol van de machine optimaal kan worden aangepast aan een breed scala aan tapijtsoorten, is deze eenvoudig te gebruiken op lussenpooltapijten en lang velours. Het nauwkeurig configureren van instellingen voorkomt ook schade aan de tapijten en vermindert rolslijtage. De CVS 65/1 Bp levert daarom al na de eerste stofzuigbeurt het reinigingsresultaat van een rechtopstaande borstelstofzuiger en is dankzij het lage bedrijfsgeluid van 56 dB(A) geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes. Bovendien beschikt hij over een tweetraps filtersysteem bestaande uit een voorfilter en een PTFE-gecoat vlakfilter voor stofklassen L en M voor stofarm werken, een zijborstel voor het reinigen van hoeken en randen en grote wielen. Acculader en accu zijn niet bij de levering inbegrepen.