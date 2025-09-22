Batterijaangedreven stofzuigers
Verhoog uw bewegingsvrijheid, productiviteit en veiligheid op de werkvloer dankzij de batterijaangedreven stofzuigers van Kärcher. Ze zijn fluisterstil, even krachtig als stofzuigers op netstroom, maar hebben geen storende kabel. Perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen, plaatsen waar u niet meteen een stopcontact in de buurt hebt of voor het snel verwijderen van kleine vervuilingen.
Producten
Onbeperkte kracht zonder concessies
Kärcher batterijaangedreven stofzuigers laten niets te wensen over als het gaat om prestaties en schoonmaakkwaliteit. In dit opzicht doen onzebatterijaangedreven stofzuigers niet onder voor vergelijkbare stofzuigers met netvoeding, en ze onderscheiden zich ook door hun bewegingsvrijheid. Geen omslachtige netsnoeren meer die u voortdurend moet aansluiten en loskoppelen! Dit bespaart u tijd en verhoogt de productiviteit. Eén volle batterij van de T 10/1 Bp of T 15/1 Bp batterijaangedreven stofzuigers biedt vierentwintig minuten autonomie en zelfs zesenveertig minuten in eco!efficiency modus. De BVL 5/1 Bp rugzakstofzuiger is onverslaanbaar in alle krappe ruimtes, zoals bioscopen, bussen, treinen en vliegtuigen. De ultralichte, op batterijen werkende BVL 3/1 Bp is het specialistische gereedschap dat u nodig hebt voor spotreiniging en het schoonmaken van trappen. Het is ideaal voor huiseigenaren, vaklui of conciërges.
Volledig opgeladen voor meer ontspannen werken
Zonder netsnoer zult u net zo overtuigd zijn van het ongehinderde werken als van de uitzonderlijke mobiliteit en flexibiliteit, de verhoogde productiviteit met minder inspanning en de tijdsbesparing tot 24%.
Volle kracht zonder netsnoer
Dankzij de innovatieve 36 V batterij biedt onze BVL 5/1 Bp de beste reinigingskracht op de markt. En dit vermogen is gelijk aan het vermogen van vergelijkbare stofzuigers met netvoeding. Het enige wat u niet nodig heeft is een kabel. En de voordelen die u daarvoor terugkrijgt zijn aanzienlijk.
Zeer gebruiksvriendelijk
Met het bedieningspaneel direct op de riem opent onze rugzakstofzuiger een nieuwe dimensie van ergonomisch werken. U kunt alle functies op heuphoogte bedienen zonder uw werk te hoeven onderbreken. Dankzij de oplaadindicator weet u altijd hoeveel vermogen u nog hebt.
Bespaar energie en win tijd
Energiebesparing dient bij draadloze apparaten twee doelen: bescherming van het milieu en verlenging van de gebruiksduur. In de eco-efficiëntiemodus werkt de BVL 3/1 Bp met een aanzienlijk lager stroomverbruik, wat een aanzienlijk langere gebruiksduur mogelijk maakt.
U hoeft niet aan en af te koppelen
Hoe oud of ervaren de gebruiker ook is, bukken om netsnoeren aan te sluiten en los te koppelen is belastend en op de lange termijn belastend voor het lichaam. Bescherm uzelf en uw werknemers tegen deze belasting.
Weten in plaats van gokken
Dankzij de real-time technologie van Kärcher weet u nu tot op de minuut hoe lang de batterij nog meegaat. Op elk moment. In real time. Zelfs het huidige stroomverbruik wordt meegenomen in de berekening. En onze laders tonen u ook tot op de minuut nauwkeurig hoeveel laadtijd er nog resteert.
Ecologisch rendement
Met de eco!efficiency-modus wordt uw Kärcher stofzuiger met één druk op de knop nog zuiniger en stiller. Dit efficiënte concept zorgt voor een langere levensduur van de batterij en maakt zelfs werken in geluidsgevoelige ruimtes zoals hotels mogelijk.
BVL 3/1 Bp rugzakstofzuiger
Ergonomisch reinigen - moeiteloos transporteren: de ultralichte en krachtige BVL 3/1 Bp snoerloze rugzakstofzuiger is uw expert voor schoonmaakklussen in de kleinste ruimtes. Het is de eerste stofzuiger die dankzij het innovatieve EPP-materiaal op de rug slechts 4,5 kilogram weegt en toch bijzonder robuust en duurzaam is. Hij scoort ook punten met zijn goede prijs-prestatieverhouding.
Of het nu gaat om particuliere huishoudens, vaklui of verzorgers, de krachtige BVL 3/1 Bp stofzuiger met zijn tank van 3 liter overtuigt vooral bij het schoonmaken in kleine ruimtes. Vlekkenreiniging en trapreiniging worden kinderspel. De krachtige Kärcher Battery Power zorgt voor een lange levensduur en het ergonomische onderstel maakt werken zonder vermoeidheid mogelijk. Met het bedieningspaneel op de band kunnen alle belangrijke bedienings- en extra functies zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk worden bediend. Een zeer efficiënt HEPA-14 filter is als optie verkrijgbaar.
Ultralicht
Een gewicht van slechts 4,5 kilogram op de rug dankzij het innovatieve EPP-materiaal zorgt voor bijzonder ergonomische reinigingswerkzaamheden en moeiteloos transport.
Innovatief
Het EPP-materiaal (geëxpandeerd polypropyleen) overtuigt door zijn extreem lage gewicht en zijn bijzondere robuustheid en duurzaamheid. Bovendien is het milieuvriendelijk omdat het 100% recycleerbaar is.
Ergonomisch
Het deuter® frame zorgt voor maximaal draagcomfort, ook tijdens lange werksessies. Bijzonder praktisch is het bedieningspaneel op de riem, waarmee alle functies kunnen worden bediend en gecontroleerd. Bovendien kan de zuigslang afzonderlijk worden aangesloten voor rechts- en linkshandigen.
BVL 5/1 Bp rugzakstofzuiger op batterijen
Onze batterijaangedreven stofzuigers komen overal. Zonder het snoer te moeten af- en oprollen. Zonder het apparaat te moeten verslepen. Zonder te blijven hangen. Zonder het stopcontact te moeten zoeken en voortdurend te moeten verwisselen. Onze BVL 5/1 Bp is een batterijaangedreven rugzakstofzuiger die snoerloos werken mogelijk maakt met maximale mobiliteit en flexibiliteit. Dankzij zijn hoge zuigkracht, vergelijkbaar met die van apparaten met netvoeding, biedt de BVL 5/1 Bp de beste reinigingskracht op de markt. Het gepatenteerde ergonomische rugframe maakt hem zeer comfortabel te dragen en bijzonder gebruiksvriendelijk, omdat alle functies rechtstreeks vanaf een bedieningspaneel op de riem kunnen worden bediend. Met de BVL 5/1 Bp werkt u veel relaxter en bespaart u tot 24% van uw tijd. U bespaart ook op servicekosten, want er zijn nooit defecte kabels aan de draadloze apparaten.
Batterijaangedreven stofzuigers T 10/1 Bp en 15/1 Bp
Geen kabels, 100% kracht. De krachtige Kärcher batterijaangedreven stofzuigers T 10/1 Bp en T 15/1 Bp onderscheiden zich qua prestaties en schoonmaakresultaten niet van stofzuigers met kabel. Integendeel: ze bieden de beste reinigingsprestaties op de markt. En daarvan profiteert u bij elk gebruik. Even overtuigend: werken zonder kabels en hindernissen met uitzonderlijke mobiliteit en flexibiliteit, meer productiviteit met minder inspanning en tot 23% tijdsbesparing. Daarmee is de T 10/1 Bp of de T 15/1 Bp de ideale stofzuiger voor het reinigen van gebouwen, maar ook voor reinigingswerkzaamheden in de transportsector, de detailhandel of het hotelwezen.
De T 10/1 Bp en T 15/1 Bp worden gekenmerkt door hun wonderbaarlijk eenvoudige bediening. Vooral in ruimtes met weinig of geen stopcontacten, zoals trappenhuizen, bioscopen, theaters, hotelgangen of waar dan ook. Bovendien behoren muren of meubels die door slepende kabels worden beschadigd tot het verleden.
Draadloze stofzuiger LVS 1/1 Bp
De robuuste accustofzuiger LVS 1/1 Bp (18 V) biedt een uitstekende zuigkracht dankzij de cycloontechnologie van Kärcher. Snoerloos en wendbaar zijn deze cycloonstofzuigers de ideale oplossing voor tussentijdse reiniging in professionele sectoren zoals de hotellerie en de gebouwenreiniging. De geïntegreerde en zeer effectieve HEPA 13-filter garandeert de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige zones. Beide apparaten zijn eenvoudig te bedienen en hun zuigkracht is regelbaar in 3 niveaus. In een handomdraai zijn de apparaten om te bouwen van steelstofzuiger tot handstofzuiger. Het praktische vuilreservoir heeft geen filterzakken nodig, wat kosten bespaart en het tot een duurzame oplossing maakt.