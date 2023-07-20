Draadloze rechtopstaande tapijtborstelzuiger

CV 30/2 Bp: uw beste bondgenoot in alle omstandigheden



De nieuwe CV 30/2 Bp draadloze stofzuiger is een veelzijdige machine en zorgt elke keer weer voor een optimale reiniging. Dankzij de lage doorrijhoogte maakt deze compacte stofzuiger gemakkelijk schoon onder bedden en ander meubilair. Het praktische mondstuk voor grote oppervlakken kan worden gebruikt voor het stofzuigen van tafels, kasten, deurkozijnen, plafonds en lampen, of in krappe ruimtes.



Compactheid en wendbaarheid zijn zijn sterke punten.



Gebruiksgemak, ongeëvenaarde mobiliteit en effectief vuil verwijderen: de CV 30/2 Bp is de ideale stofzuiger voor professioneel schoonmaken. Met zijn automatische vloerdetectietechnologie levert hij uitstekende reinigingskracht op tapijt en harde oppervlakken. Deze compacte stofzuiger is draadloos, uiterst handig en gebruiksvriendelijk. Je hoeft niet te zoeken naar een stekker en geen kabels die in de weg zitten.