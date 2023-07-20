Draadloze rechtopstaande tapijtborstelzuiger
Geen draden, geen compromissen.
Echt veelzijdig. De CV 30/2 Bp is de eerste professionele draadloze stofzuiger voor alle harde en zachte vloeren. Met zijn automatische vloerdetectietechnologie, borstelreinigingsfunctie en lage doorrijhoogte glijdt deze compacte, wendbare stofzuiger gemakkelijk onder meubels en in rommelige ruimtes.
CV 30/2 Bp: uw beste bondgenoot in alle omstandigheden
De nieuwe CV 30/2 Bp draadloze stofzuiger is een veelzijdige machine en zorgt elke keer weer voor een optimale reiniging. Dankzij de lage doorrijhoogte maakt deze compacte stofzuiger gemakkelijk schoon onder bedden en ander meubilair. Het praktische mondstuk voor grote oppervlakken kan worden gebruikt voor het stofzuigen van tafels, kasten, deurkozijnen, plafonds en lampen, of in krappe ruimtes.
Compactheid en wendbaarheid zijn zijn sterke punten.
Gebruiksgemak, ongeëvenaarde mobiliteit en effectief vuil verwijderen: de CV 30/2 Bp is de ideale stofzuiger voor professioneel schoonmaken. Met zijn automatische vloerdetectietechnologie levert hij uitstekende reinigingskracht op tapijt en harde oppervlakken. Deze compacte stofzuiger is draadloos, uiterst handig en gebruiksvriendelijk. Je hoeft niet te zoeken naar een stekker en geen kabels die in de weg zitten.
SNELLER PERFECTE RESULTATEN
Automatische vloerdetectie
De stofzuiger detecteert automatisch op welke vloer hij staat en past zijn vermogen daarop aan. Deze technologie zorgt voor uitstekende schoonmaakresultaten op zowel harde als zachte vloeren.
Zelfreinigende rolborstelfunctie
Druk op het pedaal om de reinigingsfunctie van de rolborstel te activeren. Het haar dat door de rolborstel wordt opgevangen, wordt afgesneden en vervolgens volledig opgezogen. De stofzuiger reinigt de rolborstel snel, efficiënt en hygiënisch, zonder deze handmatig te hoeven verwijderen. Dit bespaart aanzienlijk veel tijd tijdens het reinigingsproces.
Compact formaat en lage doorrijhoogte
Met zijn ultraplatte ontwerp is deze compacte, gemakkelijk te hanteren stofzuiger ideaal voor een grondige reiniging onder lage meubels zoals bedden of ladekasten.
Uitzonderlijke intrinsieke kwaliteiten :
Ontdek de voordelen van de nieuwe CV 30/2 Bp draadloze stofzuiger!
Krachtige Kärcher Power+ 36 V batterij
Ongeëvenaard vermogen en draadloze flexibiliteit: de batterij is compatibel met alle apparaten op de Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ 36 V batterijplatforms.
Duurzaam, compact ontwerp
De compacte en robuuste CV 30/2 Bp garandeert een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur voor een uitstekende winstgevendheid.
Altijd de juiste informatie
De batterij van 36 V houdt je op de hoogte tijdens het schoonmaken. Hij herkent het apparaat en geeft automatisch de resterende autonomie weer tijdens het stofzuigen.
Innovatieve multifunctionele handgreep met LED-display
De handgreep is voorzien van een ergonomische aan/uit-schakelaar, een LED-display met een handige indicator voor de resterende levensduur van de batterij en de eco-efficiëntiemodus, die de levensduur van de batterij verlengt en het geluidsniveau tijdens het stofzuigen vermindert.
Eenvoudig, ergonomisch werken
De CV 30/2 Bp is eenvoudig en intuïtief in gebruik. Dankzij het ergonomische ontwerp is schoonmaken eenvoudig en kan hij gemakkelijk worden in- en uitgeschakeld. Hij beschikt over automatische vloerdetectietechnologie en een rolborstelreinigingsfunctie.
Krachtig HEPA 14 filter
Het optionele HEPA 14 filter verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de kwaliteit van de uitgestoten lucht. Met een afscheidingspercentage van 99,995% is het gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019. Zelfs aërosolen, virussen en ziektekiemen in de lucht worden betrouwbaar en bijna volledig onderschept, zodat ze niet vrijkomen in de omgevingslucht.
Je hebt alle kaarten in handen: overzicht van prestatiekenmerken
Multifunctionele handgreep
De CV 30/2 Bp heeft een LED-display dat de resterende levensduur van de batterij aangeeft. Er is ook een handige aan/uit-schakelaar. Je kunt ook op elk moment overschakelen naar de eco-efficiëntiemodus. Dit verlengt de levensduur van de batterij en vermindert het geluidsniveau.
LED-scherm
Tijdens het reinigen toont het LED-scherm de resterende Battery Power+ tijd in minuten en de bijbehorende servicecodes.
Intuïtief bedieningsconcept
Alle functies worden eenvoudig en ergonomisch geactiveerd op de handgreep van de CV 30/2 Bp. Voor een eenvoudig, handig en snel reinigingsproces.
Valse lucht opening
De grote duwkracht die bijvoorbeeld nodig is bij langpolig tapijt kan onmiddellijk worden verminderd door aan de gele ring te draaien om zo valse lucht aan te zuigen.
Mondstuk voor grote oppervlakken
De CV 30/2 Bp Adv wordt standaard geleverd met een extra mondstuk voor grote oppervlakken. Dit praktische accessoire is ook verkrijgbaar als optie voor alle andere modellen. Het zorgt voor een grondige reiniging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen zoals kasten, hoeken en onder meubels.
Duurzame batterij
Krachtige Battery Power+ batterij. De 36 V lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 6,0 Ah voor een lange autonomie. LCD-display met innovatieve realtime technologie. Draadloze bewegingsvrijheid en grenzeloos schoonmaken.
Ongeëvenaarde betrouwbaarheid: een overzicht van de verschillende technologieën
Met zijn automatische vloerdetectietechnologie, praktische borstelreinigingsfunctie en ultraplat ontwerp biedt de CV 30/2 Bp uitstekende flexibiliteit en mobiliteit. Dankzij de 36 V batterijtechnologie kunt u onderweg altijd perfect schoonmaken. In het dagelijks gebruik biedt deze slimme draadloze stofzuiger maximale mobiliteit en veelzijdigheid, met name in de hotel- en gebouwenbranche.
Mobiliteit
De CV 30/2 Bp biedt een aanzienlijke schoonmaakautonomie. De krachtige batterij zorgt voor een krachtige, draadloze reiniging waar u maar wilt. De ultraplatte stofzuiger met lage opstaande rand maakt het eenvoudig om grondig schoon te maken, zelfs onder lage meubels zoals bedden, ladekasten en kledingkasten.
Optionele HEPA 14 filter
Veiligheid voorop: het optionele HEPA 14 filter verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de kwaliteit van de uitgestoten lucht. Met een afscheidingspercentage van 99,995% is het gecertificeerd volgens DIN EN 1822:2019. Zelfs aërosolen, virussen en ziektekiemen worden betrouwbaar en bijna volledig onderschept.
eco!efficiency modus
De spaarstand eco!efficiency vermindert het geluidsniveau tijdens het schoonmaken en verlengt de levensduur van de batterij aanzienlijk.
Door professionals, voor professionals: voor wie is de CV 30/2 Bp draadloze stofzuiger ontworpen?
De Kärcher CV 30/2 Bp is in de eerste plaats ontworpen voor de regelmatige professionele reiniging van harde vloeren en vloeren van textiel. Hij werkt op batterijen en is dus onafhankelijk van stopcontacten, waardoor professionals hem snel, efficiënt en onbeperkt kunnen gebruiken.
Schoonmaakbedrijven
- Professionele reiniging van textiel en harde vloeren in openbare ruimtes zoals recepties, kantoren en vergaderzalen
Flexibele, draadloze reiniging, zelfs onder zeer laag meubilair
Hotels en toerisme
- Professionele draadloze stofzuiger voor alle soorten vloeren, hard of textiel
- Uitstekende reinigingsprestaties, zelfs onder bedden, ladekasten en kledingkasten, dankzij de lage doorrijhoogte
- Praktisch mondstuk voor grote oppervlakken voor grondige reiniging, zelfs van kasten en plafonds, of voor andere toepassingen op hoogte