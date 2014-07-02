Sproei-extractiereiniger PW 30/1
Verhoogt de oppervlakteprestatie van onze sproei-extractiereiniger Puzzi 30/4 met wel 35 % en verbetert bovendien het reinigingsresultaat: de PW 30/1 powerwashkop met roterende walsborstel.
Sneller, dieper, beter: de PW 30/1 powerwashkop voor onze Puzzi 30/4 sproei-extractiereiniger kan snel in plaats van de vloerzuigmond worden gemonteerd en is direct klaar voor gebruik. Dit zorgt voor een aanzienlijke intensivering van het volledige reinigingsproces en een verhoging van de oppervlakteprestatie met wel 35 procent. Dankzij het intelligente ontwerp wordt de reinigingsoplossing gesproeid en met de roterende wals ingeborsteld, waarna al het vuil direct wordt opgezogen – en dat alles in één enkele handeling!
Kenmerken en voordelen
Roterende borstelsVoor het versterken van het reinigingsproces en het heroprichten van de tapijtvezels.
Grotere oppervlakteprestatieVerhoging van de oppervlakteprestatie met tot wel 35%.
Doorzichtig inspectievensterInspectievenster aan de waskop voor de continue bewaking van het terug opgezogen vocht.
Eenvoudige bediening
- Snelle en eenvoudige aanhechting in plaats van de vloerzuigmond.
- De roterende borstels verbeteren het reinigingsproces en richten de vezels op.
- Eenvoudige opstart met de tuimelschakelaar
Specificaties
Technische gegevens
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|70 - 110
|Vermogen borstelmotor (W)
|60
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kabellengte (m)
|7
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|350 x 260 x 835
Reinigingsmiddel
Onderdelen PW 30/1
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.