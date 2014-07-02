Sneller, dieper, beter: de PW 30/1 powerwashkop voor onze Puzzi 30/4 sproei-extractiereiniger kan snel in plaats van de vloerzuigmond worden gemonteerd en is direct klaar voor gebruik. Dit zorgt voor een aanzienlijke intensivering van het volledige reinigingsproces en een verhoging van de oppervlakteprestatie met wel 35 procent. Dankzij het intelligente ontwerp wordt de reinigingsoplossing gesproeid en met de roterende wals ingeborsteld, waarna al het vuil direct wordt opgezogen – en dat alles in één enkele handeling!