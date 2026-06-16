Veeg-/zuigmachine KM 130/300 RI LPG
De industriële veegmachine KM 130/300 R I LPG combineert robuuste constructie met eenvoudige bediening en krachtige veegprestaties. Ideaal voor veeleisende toepassingen, binnen en buiten.
Robuust, duurzaam en ideaal voor toepassingen met een hoge hoeveelheid vuil en stof, zowel buiten als in goed geventileerde binnenruimtes: dat is de industriële veegmachine KM 130/300 R I LPG van Kärcher. Zelfs lange reinigingsbeurten zijn geen probleem dankzij de grote vuilcontainer en krachtige LPG-motor. Het stevige, beschermende metalen frame en de eenvoudige hendelbediening zijn perfect afgestemd op de zware omstandigheden in industriële omgevingen. De machine garandeert vrijwel stofvrij vegen, zelfs in extreem stoffige omgevingen, dankzij de standaarduitrusting met een zeer effectief zakfiltersysteem en de optionele snelheidsregeling van de zijborstel, die vuil met minimale stofverspreiding naar de veegrol voert. Het gebruiksvriendelijke ontwerp omvat een comfortabele stoel, handige opbergvakken en led-indicatielampjes voor de huidige bedrijfsstatus. Lekbestendige volrubberen wielen, led-koplampen en een waarschuwingszwaailicht zorgen voor de veiligheid in de directe werkomgeving. Andere beschikbare aanbouwsets verhogen de veiligheid verder en maken de machine tot een echte reinigingsspecialist.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige, robuuste hendelbedieningAlle belangrijke functies zijn eenvoudig te bedienen via hendels. LED-indicatielampjes geven de bedrijfsstatus aan. Comfortabele 1-pedaalbediening met omschakelaar voor vooruit- en achteruitrijden.
Hydraulische hoogledigingEenvoudig, contactloos en veilig legen van het opgeveegde stof. Moeiteloos systeem voor het legen van containers tot een hoogte van 1,40 m.
Optionele snelheidsregeling voor de zijborstelOptimaal toevoersysteem voor het afvoeren van afval naar de veegrol. Vermindert effectief de stofverspreiding tijdens het vegen. Aanzienlijk lagere stofbelasting voor de gebruiker.
Gebruiksvriendelijk ergonomisch ontwerp
- De comfortabele stoel kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker.
- Maakt moeiteloos werken mogelijk, zelfs gedurende langere perioden indien nodig.
- Gemakkelijk toegankelijke bedieningselementen voor een ontspannen werkomgeving.
Groot pocketfilter
- Het grote filteroppervlak houdt de stofbelasting laag tijdens het vegen.
- Praktische filterreiniging met vibrerende motor.
Volledig hydraulische aandrijving en aandrijving van de hoofd- en zijbezems
- Zeer onderhoudsarm, bespaart tijd en geld.
- Slijtagevrije aandrijftechniek.
- Uiterst duurzaam, zelfs in zware werkomgevingen.
Zeer service vriendelijk
- Gemakkelijk toegankelijk zakfiltersysteem.
- Onderhoudsarme technologie met volledig hydraulische aandrijving en zonder elektronica.
Hydraulische achterwielaandrijving met massieve rubberen banden
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs in krappe ruimtes.
- Lekvrije banden van massief rubber, waardoor scherpe voorwerpen geen probleem zijn.
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof afval.
- Geringe stofopwaaiing.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|LPG
|Tractie-aandrijving
|4-takt motor
|Motorenfabrikant
|Kubota
|Aandrijving - vermogen (kW)
|17,5
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|13000
|Werkbreedte (mm)
|1000
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1300
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1550
|Vuilreservoir (l)
|300
|Stijgingspercentage (%)
|18
|Werksnelheid (km/u)
|10
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|920
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|920
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|920
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2082 x 1345 x 1469
Inbegrepen bij levering
- Zakfilter
- Wielen, masief rubber
Uitvoering
- Automatische filterreiniging
- Instelbare hoofdbezem
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad
Videos
Toepassingen
- Productiebedrijven voor bouwmateriaal
- Metaalgieterijen
- Metaalverwerkende industrie
- Opslagruimtes
- Bouwsites
- IJzer- en staalverwerking
- Materiaalverwerking