Robuust, duurzaam en ideaal voor toepassingen met een hoge hoeveelheid vuil en stof, zowel buiten als in goed geventileerde binnenruimtes: dat is de industriële veegmachine KM 130/300 R I LPG van Kärcher. Zelfs lange reinigingsbeurten zijn geen probleem dankzij de grote vuilcontainer en krachtige LPG-motor. Het stevige, beschermende metalen frame en de eenvoudige hendelbediening zijn perfect afgestemd op de zware omstandigheden in industriële omgevingen. De machine garandeert vrijwel stofvrij vegen, zelfs in extreem stoffige omgevingen, dankzij de standaarduitrusting met een zeer effectief zakfiltersysteem en de optionele snelheidsregeling van de zijborstel, die vuil met minimale stofverspreiding naar de veegrol voert. Het gebruiksvriendelijke ontwerp omvat een comfortabele stoel, handige opbergvakken en led-indicatielampjes voor de huidige bedrijfsstatus. Lekbestendige volrubberen wielen, led-koplampen en een waarschuwingszwaailicht zorgen voor de veiligheid in de directe werkomgeving. Andere beschikbare aanbouwsets verhogen de veiligheid verder en maken de machine tot een echte reinigingsspecialist.