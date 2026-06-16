Veeg-/zuigmachine KM 100/120 R G 2SB
De opzitveegmachine KM 100/120 R G 2SB beschikt over een hydraulische hooglediging van de container en een effectief rondfiltersysteem met automatische reiniging voor nagenoeg stofvrij vegen
Of u nu werkt in zeer stoffige buitenruimtes of goed geventileerde binnenruimtes: de robuuste opzitveegmachine KM 100/120 R G 2SB van Kärcher overtuigt met zijn grote veelzijdigheid, uitstekende veegresultaten en vele aanpassingsmogelijkheden. Dankzij de zwevende walsbezem pakt de machine moeiteloos een breed scala aan vloertexturen aan. De grote afvalcontainer met een capaciteit van 120 liter, de zwenkbare zijbezem en een werksnelheid van 7 km/u zorgen voor uitgebreid en snel vegen, zonder schade aan meubilair of de machine. Het standaard meegeleverde zwaailicht verhoogt de veiligheid op het werk. Gebruikers profiteren van een eenvoudige en ergonomische bediening, handige en automatische hooglediging van de container (tot 152 cm) en een uitstekend zicht op de te reinigen gebieden. Een beproefd rondfiltersysteem met een filteroppervlak van 6 vierkante meter vergemakkelijkt continu vegen met nagenoeg geen stof. De automatische filterreiniging verdubbelt de levensduur van het filter en beschermt de gezondheid van de gebruiker, ongeacht de hoeveelheid vuil. Bovendien maken optionele opzetkits het mogelijk om de uitrusting aan te passen aan vrijwel alle klanteisen.
Kenmerken en voordelen
Hoge productiviteitUitstekende veegresultaten dankzij de pendelende hoofdbezem. Groot vulvolume (120 l) voor langdurig, ononderbroken gebruik. Robuuste constructie en beproefde componenten voor lage machinestilstand.
Comfortabele en veilige bedieningHoog rijcomfort en hydraulische hoge lediging tot 152 cm hoogte. Eenvoudige bediening en ergonomische opstelling van de bedieningselementen. Logische koppeling van de functies om bedieningsfouten te voorkomen.
Groot filteroppervlak met automatische reinigingAutomatische filterreiniging met tussenpozen van 5 minuten en na uitschakelen. Efficiënte filterreiniging van het filteroppervlak van 6 m² verdubbelt de levensduur. Vrijwel stofvrij, continu vegen ongeacht de hoeveelheid vuil.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudig te controleren en zonder gereedschap te wisselen van alle belangrijke componenten.
- Intelligent opbouwconcept voor gemakkelijke toegang tot alle machineonderdelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Hydraulisch
|Aandrijving - vermogen (kW)
|6,3
|Aandrijving
|Benzine
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|7000
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|8890
|Werkbreedte (mm)
|730
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1000
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1270
|Vuilreservoir (l)
|120
|Stijgingspercentage (%)
|18
|Werksnelheid (km/u)
|7
|Filteroppervlak (m²)
|6
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|585,4
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|570
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|587,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1700 x 1290 x 1500
Inbegrepen bij levering
- Rond polyester filter
- Wielen met luchtbanden
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Met katalysator
- Zijbezem, automatisch pendelend
- zijbezem pneumatisch bediend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Toepassingen
- Snel onderhoudsreinigen van parkeerruimtes
- Ook geschikt voor werkplaatsen, scholen, tankstations of autohandelaars
- Geschikt voor toepassingen in externe magazijnen, laadruimtes en bouwplaatsen