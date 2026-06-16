Of u nu werkt in zeer stoffige buitenruimtes of goed geventileerde binnenruimtes: de robuuste opzitveegmachine KM 100/120 R G 2SB van Kärcher overtuigt met zijn grote veelzijdigheid, uitstekende veegresultaten en vele aanpassingsmogelijkheden. Dankzij de zwevende walsbezem pakt de machine moeiteloos een breed scala aan vloertexturen aan. De grote afvalcontainer met een capaciteit van 120 liter, de zwenkbare zijbezem en een werksnelheid van 7 km/u zorgen voor uitgebreid en snel vegen, zonder schade aan meubilair of de machine. Het standaard meegeleverde zwaailicht verhoogt de veiligheid op het werk. Gebruikers profiteren van een eenvoudige en ergonomische bediening, handige en automatische hooglediging van de container (tot 152 cm) en een uitstekend zicht op de te reinigen gebieden. Een beproefd rondfiltersysteem met een filteroppervlak van 6 vierkante meter vergemakkelijkt continu vegen met nagenoeg geen stof. De automatische filterreiniging verdubbelt de levensduur van het filter en beschermt de gezondheid van de gebruiker, ongeacht de hoeveelheid vuil. Bovendien maken optionele opzetkits het mogelijk om de uitrusting aan te passen aan vrijwel alle klanteisen.