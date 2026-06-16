Veeg-/zuigmachine KM 90/60 R Bp Pack
Robuuste en compacte KM 90/60 R Bp Pack zit- veegzuigmachine met automatisch rondfilterreinigingssysteem, krachtige 180 Ah batterijen en geïntegreerde batterijlader.
Onze KM 90/60 R Bp Pack ride-on zuigwagen met zijborstel overtuigt door zijn wendbaarheid en hoge manoeuvreerbaarheid tijdens emissieloze reinigingstoepassingen binnen en buiten, zoals in parkeergarages, logistieke centra en productiehallen. 180 Ah batterijen met lange levensduur, die comfortabel aan boord kunnen worden opgeladen, garanderen een lange inzetduur. De KM 90/60 R Bp Pack is dankzij het EASY-bedieningssysteem kinderlijk eenvoudig te bedienen en beschikt over een praktisch Home Base aanbouwset voor het probleemloos meenemen van verdere reinigingsmaterialen. Het unieke, automatische en zeer efficiënte rondfilterreinigingssysteem maakt stofvrij werken mogelijk, zonder verlies van zuigkracht.
Kenmerken en voordelen
Groot filteroppervlak met automatische reinigingTelkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen. De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd. Filtervervanging zonder gereedschap.
EASY-Operation-bedieningsconceptLogisch en gemakkelijk te begrijpen. Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
Homebase voor meer flexibiliteitVerschillende praktische plaatsingsmogelijkheden voor extra toebehoren. Eenvoudig meenemen van bv. een tang voor grof vuil, bezem of extra reservoir.
Robuuste, compacte bouwwijze met pick-up-oppervlak
- Voor een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid.
- Veilig en wendbaar.
- Extra benodigdheden zoals reservejerrycans of handmatige reinigingsapparaten kunnen veilig worden bevestigd en meegenomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Tractie-aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (kW)
|1,2
|Aandrijving
|Elektrisch
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|5400
|Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)
|6900
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|900
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1150
|Capaciteit batterij (Ah)
|180
|Batterij voltage (V)
|24
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Vuilreservoir (l)
|60
|Stijgingspercentage (%)
|12
|Werksnelheid (km/u)
|6
|Filteroppervlak (m²)
|4
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|335
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|330
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|336
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Inbegrepen bij levering
- Rond polyester filter
- Incl. batterij en inbouwoplader
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Automatische filterreiniging
- Pendelende hoofdbezem
- Instelbare zuigkracht
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- zijbezem pneumatisch bediend
- Optie voor vastmaken van Home Base
Videos
Toepassingen
- Logistiek centrum
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Magazijnen en andere overdekte gebieden
- Hotelcomplexen
- Productiehallen
- Kleine parken en parkeergarages