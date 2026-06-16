Onze KM 90/60 R Bp Pack ride-on zuigwagen met zijborstel overtuigt door zijn wendbaarheid en hoge manoeuvreerbaarheid tijdens emissieloze reinigingstoepassingen binnen en buiten, zoals in parkeergarages, logistieke centra en productiehallen. 180 Ah batterijen met lange levensduur, die comfortabel aan boord kunnen worden opgeladen, garanderen een lange inzetduur. De KM 90/60 R Bp Pack is dankzij het EASY-bedieningssysteem kinderlijk eenvoudig te bedienen en beschikt over een praktisch Home Base aanbouwset voor het probleemloos meenemen van verdere reinigingsmaterialen. Het unieke, automatische en zeer efficiënte rondfilterreinigingssysteem maakt stofvrij werken mogelijk, zonder verlies van zuigkracht.