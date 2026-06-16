Drievoudige sproeier, 032

Drievoudige sproeier met manuele sproeierwissel. Handige sproei-instelling. Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal handig voor de aanzuiging en het aanbrengen van reinigingsmiddelen.

Drievoudige sproeier met manuele sproeierwissel. Robuust en duurzaam. Handige keuze uit de hogedruk-puntstraal (0°), de hogedruk-vlakstraal (25°) en de lagedruk-vlakstraal (40°). Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal handig voor de aanzuiging en het aanbrengen van reinigingsmiddelen.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Sproeiergrootte ( ) 32
Temperatuur (°C) max. 80
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
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