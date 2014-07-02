Filter T/NT

Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

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Kärcher Vlakfilter, standaard, BIA C of tot stofklasse M

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Kärcher Patroonfilter, standaard, BIA C of tot stofklasse M

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Kärcher Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering

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