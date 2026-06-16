Onze HEPA 13 filter houdt minuscule deeltjes tegen in het bereik van enkele micrometers dankzij zijn indrukwekkende afscheidingsgraad van 99,95 %. Aerosollen, virussen en kiemen worden bijna volledig geabsorbeerd dankzij de hoge filtercapaciteit en ze worden ook niet teruggeblazen in de omgevingslucht. Gecertifieerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019, voldoet de HEPA 13 filter ook aan de hoogste veiligheidseisen in hygiënisch gevoelige ruimtes.