HEPA 13 Filter, verpakt
HEPA 13 filter met een afscheidingsgraad van 99,99% en gecertifieerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019. Verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de uitgeblazen lucht.
Onze HEPA 13 filter houdt minuscule deeltjes tegen in het bereik van enkele micrometers dankzij zijn indrukwekkende afscheidingsgraad van 99,95 %. Aerosollen, virussen en kiemen worden bijna volledig geabsorbeerd dankzij de hoge filtercapaciteit en ze worden ook niet teruggeblazen in de omgevingslucht. Gecertifieerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019, voldoet de HEPA 13 filter ook aan de hoogste veiligheidseisen in hygiënisch gevoelige ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|165 x 72 x 55