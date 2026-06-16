HEPA 13 Filter, verpakt

HEPA 13 filter met een afscheidingsgraad van 99,99% en gecertifieerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019. Verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de uitgeblazen lucht.

Onze HEPA 13 filter houdt minuscule deeltjes tegen in het bereik van enkele micrometers dankzij zijn indrukwekkende afscheidingsgraad van 99,95 %. Aerosollen, virussen en kiemen worden bijna volledig geabsorbeerd dankzij de hoge filtercapaciteit en ze worden ook niet teruggeblazen in de omgevingslucht. Gecertifieerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019, voldoet de HEPA 13 filter ook aan de hoogste veiligheidseisen in hygiënisch gevoelige ruimtes.

Specificaties

Technische gegevens

Aantal (Stuk(s)) 1
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 165 x 72 x 55
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