Hogedrukslangen

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Kärcher Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling

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Kärcher Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten

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