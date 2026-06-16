Long Life Filter VC 5
De filter met lange levensduur voor de stofzuiger VC 5 zorgt voor een betrouwbare filtering van fijn stof. De filter die in en box is geplaatst, kan eenvoudig worden verwijderd om zo te worden schoongemaakt.
De filter voor de VC 5 heeft een lange levensduur en filtert fijn stof uiterst betrouwbaar. Deze filter zit in een filterbox die heel gemakkelijk verwijderd en vervangen kan worden indien nodig. Om de filter eenvoudig schoon te maken, kan u het stof zachtjes loskloppen.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de compacte Kärcher stofzuiger VC 5
Filtert fijn stof op een betrouwbare manier
De filter is in een filterbox geplaatst en kan heel gemakkelijk worden verwijderd
Gemakkelijk met de hand schoon te maken voor het stof zachtjes los te kloppen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|98 x 94 x 93
Compatibele apparaten
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Droog vuil