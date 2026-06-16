Mes grasmaaier LMO 18-36
Het mes van de grasmaaier met een maaibreedte van 36 cm is geschikt voor gebruik in de accu-aangedreven LMO 18-36 Battery, waardoor uitstekende maairesultaten zijn gegarandeerd.
De extra scherpe stalen messen voor de accu-aangedreven LMO 18-36 Battery grasmaaier laten geen haveloze grassprieten achter. Met een maaibreedte van 36 centimeter maaien ze het gazon netjes en laten geen oneffenheden achter, ook in ongelijke gebieden. Met weinig fysieke inspanning snijden de uitstekende stalen messen elk gazon en leveren een uitstekend snijresultaat. Als het mes van de grasmaaier moet worden vervangen, zijn slechts een paar handbewegingen met een schroef nodig en kan de bewerking worden voortgezet in het weelderige groen. En dankzij de slimme vorm van het mes, komen de maairesten zonder resten in de trechter terecht. Dit maakt maaien leuk!
Kenmerken en voordelen
Extra scherpe, stalen messen
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor een keurig maairesultaat zonder slordige grassprieten.
Eenvoudige vervanging van de messen
- Slechts enkele handbewegingen en maar één schroefje, en het mes is vervangen.
Effectieve vorm
- Dankzij de intelligente vorm van de messen, land het maaisel zonder resten in de opvangbak.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het mes van de grasmaaier is ideaal voor de draadloze grasmaaier LMO Battery 18-36.
Specificaties
Technische gegevens
|Maaibreedte (cm)
|36
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|360 x 61 x 11
Toepassingen
- Tuin