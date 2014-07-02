Microvezel doekenset voor de badkamer

Absolute zuiverheid in heel de badkamer – dit vormt geen enkel probleem met de doekenset voor stoomreinigers van Kärcher. De microvezel doekenset omvat twee speciale microvezel vloerdoeken, die perfect geschikt zijn voor gebruik met de stoomreiniger in heel de badkamer. Met de extra microvezel schurende doek verwijdert u snel en betrouwbaar hardnekkige kalk- en zeepresten. En de extra microvezel polijstdoek is dan weer ideaal voor het schoonmaken van spiegels en andere gladde oppervlakken.