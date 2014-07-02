Microvezel doekenset voor de badkamer
Doekenset voor stoomreiniging van de badkamer: 2 microvezel vloerdoeken, 1 schuurdoek voor het verwijderen van hardnekkige kalk- en zeepresten en 1 microvezel polijstdoek voor spiegels, enz.
Absolute zuiverheid in heel de badkamer – dit vormt geen enkel probleem met de doekenset voor stoomreinigers van Kärcher. De microvezel doekenset omvat twee speciale microvezel vloerdoeken, die perfect geschikt zijn voor gebruik met de stoomreiniger in heel de badkamer. Met de extra microvezel schurende doek verwijdert u snel en betrouwbaar hardnekkige kalk- en zeepresten. En de extra microvezel polijstdoek is dan weer ideaal voor het schoonmaken van spiegels en andere gladde oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Schurende microvezel doek voor handsproeier met schurende en zachte microvezels
- Schurende vezels voor het optimaal verwijderen van kalkresten
- De zachte microvezeldoek neemt het vuil optimaal op
Hoge kwaliteit microvezel
- Uitwasbaar in de wasmachine tot 60°C.
Hoge kwaliteit microvezel polijstdoek
- Streepvrij polijstresultaat, zeer goede absorptie van water
Zachte vloerdoeken van hoge kwaliteit microvezel
- Optimale vuilverwijdering, hoge vuilabsorptie, microvezel garandeert goede reinigingsresultaten op alle harde oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 110 x 6
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Douchecabine/badkuip
- Spiegels
- Wastafels
- Kraantjes
- Harde vloeren