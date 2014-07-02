Papieren filterzak
Tweelagige papieren filterzakken met een schitterende filtercapaciteit en een hoge scheurweerstand. Inhoud: 5 papieren filterzakken.
Tweelaagse papieren filterzakken met uitstekende filterprestaties. Deze papieren filterzak blinkt ook uit dankzij zijn hoge scheurweerstand en hij houdt het stof en het vuil betrouwbaar in het toestel. Er zijn vijf papieren filterzakken inbegrepen in de levering.
Kenmerken en voordelen
Twee-laags
- Scheurvast
- Uitstekende filtercapaciteit
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Kleur
|bruin
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|240 x 120 x 7
Toepassingen
- Droog vuil