Papieren filterzak

Tweelaagse papieren filterzakken met uitstekende filterprestaties. Deze papieren filterzak blinkt ook uit dankzij zijn hoge scheurweerstand en hij houdt het stof en het vuil betrouwbaar in het toestel. Er zijn vijf papieren filterzakken inbegrepen in de levering.

Kenmerken en voordelen
Twee-laags
  • Scheurvast
  • Uitstekende filtercapaciteit
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Kleur bruin
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 240 x 120 x 7
Compatibele apparaten
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Droog vuil