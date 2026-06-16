Pet Box

Ideaal voor de zachte reiniging van de vacht van uw huisdier: de Pet accessoire-box met optimaal aangepaste accessoires.

De accessoire-box omvat een conische sproeikop, die uiterst geschikt is voor de reiniging van huisdieren, zoals uw hond, of enkel hun poten; een petborstel waarmee u het hardnekkig vuil eenvoudig uit de vacht van uw huisdier kan borstelen; en een hoogkwalitatieve microvezel handdoek die u kan gebruiken om uw huisdier af te drogen nadat u hem hebt gewassen. Alle accessoires passen in de meegeleverde box, die handig kan worden vastgemaakt op de drukreiniger.

Kenmerken en voordelen
Accessoire-box
  • Kan onderaan de machine worden vastgeklikt zodat alles veilig is opgeborgen.
Kegelstraal
  • Produceert een aangenaam zachte douchestraal.
Borstel voor het kammen van de vacht
  • Verwijdert hardnekkig vuil uit de vacht van uw huisdier.
Speciale microvezel doeken
  • Voor het afdrogen van uw huisdier na zijn reiniging.
Specificaties

Technische gegevens

Vezelsamenstelling textiel 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,9
Afmetingen (l x b x h) (mm) 229 x 221 x 108

Inbegrepen bij levering

  • Opbergbox
  • Borstel voor het kammen van de vacht
  • Handdoek voor huisdieren
  • Sproeier met kegelstraal
Videos
Compatibele apparaten
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Huisdieren/honden