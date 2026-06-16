Pet Box
Ideaal voor de zachte reiniging van de vacht van uw huisdier: de Pet accessoire-box met optimaal aangepaste accessoires.
De accessoire-box omvat een conische sproeikop, die uiterst geschikt is voor de reiniging van huisdieren, zoals uw hond, of enkel hun poten; een petborstel waarmee u het hardnekkig vuil eenvoudig uit de vacht van uw huisdier kan borstelen; en een hoogkwalitatieve microvezel handdoek die u kan gebruiken om uw huisdier af te drogen nadat u hem hebt gewassen. Alle accessoires passen in de meegeleverde box, die handig kan worden vastgemaakt op de drukreiniger.
Kenmerken en voordelen
Accessoire-box
- Kan onderaan de machine worden vastgeklikt zodat alles veilig is opgeborgen.
Kegelstraal
- Produceert een aangenaam zachte douchestraal.
Borstel voor het kammen van de vacht
- Verwijdert hardnekkig vuil uit de vacht van uw huisdier.
Speciale microvezel doeken
- Voor het afdrogen van uw huisdier na zijn reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|229 x 221 x 108
Inbegrepen bij levering
- Opbergbox
- Borstel voor het kammen van de vacht
- Handdoek voor huisdieren
- Sproeier met kegelstraal
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Toepassingen
- Huisdieren/honden