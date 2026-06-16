De accessoire-box omvat een conische sproeikop, die uiterst geschikt is voor de reiniging van huisdieren, zoals uw hond, of enkel hun poten; een petborstel waarmee u het hardnekkig vuil eenvoudig uit de vacht van uw huisdier kan borstelen; en een hoogkwalitatieve microvezel handdoek die u kan gebruiken om uw huisdier af te drogen nadat u hem hebt gewassen. Alle accessoires passen in de meegeleverde box, die handig kan worden vastgemaakt op de drukreiniger.