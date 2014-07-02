Polierpads voor steen/linoleum/PVC
3 polierpads voor de boenmachine FP 303. Speciaal voor het perfect polieren van matte oppervlakken in steen, PVC of laminaat.
3 polierpads voor de boenmachine FP 303. Ideaal voor het polijsten van vloeren in matte steen, PVC of linoleum. De polierpads zijn ideaal voor vloeren in matte steen, PVC en linoleum. Maak de polierpads simpelweg vast aan de discs.
Kenmerken en voordelen
Polierpads van hoogwaardige microvezel
- Perfect boenresultaat op matte natuurlijke stenen vloeren, PVC of linoleum.
- Speciaal ontwikkeld voor het boenen van natuurlijke stenen vloeren, PVC en linoleum
- Uitwasbaar in de wasmachine tot 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|125 x 125 x 15
Toepassingen
- Matte natuurstenen en synthetische vloeren