Sproeierset voor natstraalset 075
Sproeierset met straalsproeier en sproeielement (typespecifiek). Voor optimale prestaties van het Kärcher-straalsproeieropzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.
Sproeierset met straalsproeier en sproeielement (typespecifiek). Voor optimale prestaties van het Kärcher-straalsproeieropzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
Onderdelen Sproeierset voor natstraalset 075
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.