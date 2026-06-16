VJ 24 Handheld Variabele sproeilans 360°
Variabele spuitlans met verstelbaar 360°-scharnier: de VJ 24 Handheld voor de KHB 5 Battery is ideaal voor het reinigen van lastig toegankelijke plekken.
Moeilijk bereikbare plekken zijn voor de variabele spuitlans VJ 24 Handheld met verstelbaar 360°-scharnier geen enkel probleem. Met de verlengbuis kunt u ergonomisch werken en door de grotere afstand heeft u nauwelijks last van spatwater. Daarnaast kunt u dankzij de Quick Connect-aansluiting tussen sproeierkop en verlengbuis heel eenvoudig met één hand snel een andere Handheld Cleaner-accessoire plaatsen. De VJ 24 Handheld is compatibel met de draadloze drukreiniger KHB 5 Battery.
Kenmerken en voordelen
Flexibele aansluiting
- Verstelbare 360°-scharnier
Inclusief verlengbuis
- Voor ergonomisch werken.
25°-vlakstraal
- Grondige en efficiënte reiniging.
Quick Connect adaptor
- Eenvoudig en snel wisselen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|512 x 59 x 43
Toepassingen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Bloembakken
- Vuilbakken
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
Onderdelen VJ 24 Handheld Variabele sproeilans 360°
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