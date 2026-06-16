Vliesfilterzak

Vliesfilterzak met een handig sluitsysteem voor een hygiënische verwijdering zonder in contact te komen met het vuil. Geschikt voor de Kärcher VC 2 stofzuigers.

Vliesfilterzak, geschikt voor de Kärcher VC 2 stofzuigers. De filter is voorzien van een handig sluitsysteem voor een hygiënicshe verwijdering zonder in contact te komen met het vuil.

Kenmerken en voordelen
Vliesfilterzak met handig vergrendelsysteem
  • Voor de hygiënische verwijdering zonder in contact te komen met het vuil
Hoge capaciteit
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 350 x 160 x 33
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Droog vuil