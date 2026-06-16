Vliesfilterzak
Vliesfilterzak met een handig sluitsysteem voor een hygiënische verwijdering zonder in contact te komen met het vuil. Geschikt voor de Kärcher VC 2 stofzuigers.
Vliesfilterzak, geschikt voor de Kärcher VC 2 stofzuigers. De filter is voorzien van een handig sluitsysteem voor een hygiënicshe verwijdering zonder in contact te komen met het vuil.
Kenmerken en voordelen
Vliesfilterzak met handig vergrendelsysteem
- Voor de hygiënische verwijdering zonder in contact te komen met het vuil
Hoge capaciteit
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|350 x 160 x 33
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Droog vuil